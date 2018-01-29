МИД Армении: Было бы не лишним дать Алиеву возможность приехать в Ереван

PanARMENIAN.Net - Глава МИД Армении Эдвард Налбандян предложил пригласить президента Азербайджана Ильхама Алиева на празднование юбилея 2800-летия Эребуни-Ереван. Об этом Налбандян заявил на пресс-конференции 29 января.

«Думаю, не будет лишним предоставить возможность руководителю Азербайджана принять участие в мероприятиях по случаю 2800-летия Еревана, чтобы он на месте непосредственно ознакомился с историей»,- отметил Налбандян.

Комментируя заявление Алиева о том, что «передача Еревана Армении в 1918 году является для Азербайджана кровоточащей раной», Налбандян отметил, что подобные заявления из Азербайджана звучат не в первый раз, пишет Aysor.am.

«В начале 80-х гг отец нынешнего президента Азербайджана посетил Сардарапатский комплекс. Есть фотографии. Думаю, что однажды будет возможным, чтобы нынешний президент тоже там побывал», - сказал Налбандян.

По его словам, в этом году Армения будет отмечать 100-летие республики: «А что будут отмечать в Баку? Будут отмечать захват Баку и других городов созданной Турцией Кавказской армией. Это и есть реальность».

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