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В Армении все автодороги в основном проходимы: Ларс закрыт

В Армении все автодороги в основном проходимы: Ларс закрыт
30 января 2018 - 10:46 AMT

PanARMENIAN.Net - 30 января по положению на 09:00 часов в Армении все автодороги в основном проходимы: местами наблюдается гололедица. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Для машин с прицепом труднопроходима автодорога Ноемберян-Воскепар.

На Варденяцском перевале, на автодорогах Сотк-Карвачар, Артик-Норашен, Геганист-Спандарян, Ашоцк-Амасия, Арич-Наапетаван и в Лорийских, Сюникских областях местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств.

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