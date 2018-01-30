В Армении все автодороги в основном проходимы: Ларс закрыт
30 января 2018 - 10:46 AMT
PanARMENIAN.Net - 30 января по положению на 09:00 часов в Армении все автодороги в основном проходимы: местами наблюдается гололедица. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
Для машин с прицепом труднопроходима автодорога Ноемберян-Воскепар.
На Варденяцском перевале, на автодорогах Сотк-Карвачар, Артик-Норашен, Геганист-Спандарян, Ашоцк-Амасия, Арич-Наапетаван и в Лорийских, Сюникских областях местами наблюдается гололедица.
Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств.
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