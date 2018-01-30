США отменили полный запрет на въезд в страну беженцев из 11 стран
30 января 2018 - 11:25 AMT
PanARMENIAN.Net - США отказываются от практики полного запрета на въезд в страну беженцев из 11 стран. Вместо этого беженцы будут подвергаться более тщательным проверкам. Об этом 29 января сообщили в министерстве внутренней безопасности США.
В октябре 2017 года США в целом возобновили программу приема беженцев, сделав, однако, исключение для 11 стран, беженцы из которых представляют «угрозу национальной безопасности страны». Полный список стран до сегодняшнего дня не был опубликован официально, пишет Deutsche Welle.
Согласно информации организаций по защите прав беженцев, речь идет о Египте, Иране, Ираке, Ливии, Мали, Северной Корее, Сомали, Южном Судане, Судане, Сирии и Йемене. Кроме КНДР, все эти страны - мусульманские.
Ограничение на въезд в США мигрантов стало одним из основных предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа. После вступления в должность президента он издал несколько миграционных указов, которые, в частности, запретили въезд в страну граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением.
Эти указы действовали с переменным успехом и регулярно блокировались судами США в различных штатах и инстанциях как дискриминирующие людей по национальной принадлежности. 23 декабря газета The New York Times уличила Дональда Трампа в уничижительных высказываниях о мигрантах из Афганистана, Гаити и Нигерии.
По данным исследовательского центра Pew Research, в 2017 году темпы приема беженцев США значительно сократились. Так, за 9 месяцев США предоставили убежище 28 тысячам человек. В 2016 году убежище получили 97 тысяч человек.
Самое значимое
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Partner news
Последние новости
Instagram работает над запуском видеозвонков Когда все заработает, в навигационной панели чата появится новая пиктограммка, как у WhatsApp
Саакашвили об отмене презентации его книги в Ереване: Без вмешательства Москвы не обошлось По словам Саакашвили, отмена презентации не обошлась без вмешательства России
Исследователи выяснили, что Шекспир не является автором «Эдуарда III» Результаты показали, что Кид является автором 12 сцен поэмы, Шекспир – автором пяти сцен, еще две они могли написать в соавторстве
Армения выступит в первом полуфинале «Евровидения-2018» Первый полуфинал запланирован на 8 мая, в нем выступят представители 19 стран