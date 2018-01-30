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Трое бизнесменов-армян вошли в «кремлевский доклад» США

Трое бизнесменов-армян вошли в «кремлевский доклад» США
30 января 2018 - 13:40 AMT

PanARMENIAN.Net - Трое российских бизнесменов армянского происхождения - Самвел Карапетян, Данил Хачатуров и Сергей Галицкий (Арутюнян) вошли в «кремлевский доклад» Минфина США в развитие закона о санкциях, подписанного американским президентом Дональдом Трампом в августе 2016 года.

Оказавшиеся в списке люди не будут автоматически сталкиваться с какими-либо санкционными мерами, такими как заморозка активов и отказ в американских визах, однако их включение в список может побудить банки и другие организации в США и Европе не вести с ними бизнес, пишет Bloomberg.

В список вошли 210 имен - это 114 высокопоставленных чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов, имеющих состояние более 1 млрд долларов.

Среди включенных в «кремлевский доклад» бизнесменов - миллиардеры Алишер Усманов, Роман Абрамович, Олег Дерипаска и другие.В списке нашлось место почти всем ключевым фигурам администрации президента РФ Владимира Путина (43 фамилии) и всему правительству России:пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник Путина Владислав Сурков, премьер-министр Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров,мэр Москвы Сергей Собянин и другие.

Самвел Карапетян является президентом и основателем группы компаний «Ташир», в состав которой входит более 200 компаний в различных отраслях экономики РФ, Данил Хачатуров - бывший президент группы компаний «Росгосстрах», а Сергей Галицкий - совладелец сети супермаркетов «Магнит».

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