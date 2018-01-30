Фильм TravelBlog.lv о Карабахе: Горные ущелья, древние монастыри и удивительные люди

PanARMENIAN.Net - Горные ущелья, древние монастыри, старинные села, современные города и удивительные люди - все это можно увидеть в новом фильме Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике). Об этом пишет TravelBlog.lv.

Команда которого блога из Латвии и Литвы в сентябре 2017 года в течении одной недели ездила по самым укромным уголкам этого кусочка Кавказа, искала интересные ракурсы, общалась с самыми разными людьми и, в итоге сняла очень красочный и красивый фильм о пока еще малоизвестном крае.

«Цель этого видео — открыть всему миру это место и его огромный туристический потенциал. Несмотря на все политические сложности, здесь уже много тысячелетий живут простые и гостеприимные люди. И они с огромной радостью ждут у себя в гостях всех, кто захочет узнать этот, еще пока неизведанный для большого туризма уголок Земли»,- говорится в блоге.

Отмечается, что за последние годы было сделано многое, чтобы сделать эту страну привлекательной для всего мира: проложены удобные дороги, открыты гостиницы на любой вкус и кошелек, устроены познавательные и экстремальные маршруты в горах: «Проблема пока лишь в том, как об этом донести всему миру, живущему стереотипами и страшилками из Азербайджана. Может быть этот фильм поможет».

Авторы проекта отмечают, что филм про Карабах было легко снимать, проблем с красивейшими локациями и интересными моментами не было. В фильме много кадров с высоты птичьего полета, сделанных с обыкновенного дрона. Именно так по мнению авторов фильма можно наиболее ярко раскрыть всю красоту горных монастырей в Гандзасаре и Давиданке, почувствовать головокружительную глубину ущелья Унот и увидеть дух захватывающий Сотский перевал. Не менее интересны для многих местные обычаи и нравы.

В фильме можно побывать на репетиции местной фольклорной группы, проникнуться современными танцами, послушать живое исполнение джаз-бенда с чисто армянскими мотивами, познакомиться с творчеством блюзовых исполнителей из Степанакерта. Не забыта и оригинальная арцахская кухня.

Именно таким и получился фильм — простым, живым и очень красивым. Его создатели верят, что такой Нагорный Карабах придется по сердцу многим. Ведь планета Земля слишком мала, чтобы пытаться кому-то запрещать путешествовать по ней.