// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Аронян приблизился к лидерам на Tradewise Chess Festival

Аронян приблизился к лидерам на Tradewise Chess Festival
30 января 2018 - 13:55 AMT

PanARMENIAN.Net - На проходящем на Гибралтаре международном шахматном турнире Tradewise Chess Festival армянский гроссмейстер Левон Аронян в седьмом туре белыми победил англичанина Найджела Шорта.

Представительница Армении Лилит Мкртчян получила пол-очка без игры (согласно регламенту турнира она при желании могла выбрать день отдыха, за что начисляется 0,5 очка).

После семи туров Аронян с 5,5 очками занимает 7-е место. Мкртчян с 4 очками находится на 88-й позиции, сообщает пресс-служба НОКА.

В шахматном турнире Tradewise Chess Festival принимают участие 276 участников, состоится 10 туров.

 Самое значимое
Китайский клуб хочет купить РоналдуКитайский клуб хочет купить Роналду
В команде намерены воспользоваться шансом приобрести 32-летнего португальца, который недоволен своим положением в «Реале»
Армянские пловцы завершили 2017 год новыми рекордамиАрмянские пловцы завершили 2017 год новыми рекордами
Артур Барсегян на дистанции 50 м дельфином с результатом 0.25.19 установил новый рекорд Армении, а на дистанции 100 метров вольным стилем обновил свой собственный рекорд
Аронян готовится к международному чемпионату по шахматам им. короля Салмана в Эр-РиядеАронян готовится к международному чемпионату по шахматам им. короля Салмана в Эр-Рияде
Начнется чемпионат вечером 26 декабря и завершится 30 декабря, в нем примут участие 240 шахматистов из 70 стран
Моуринью объяснил, почему не выпускает Мхитаряна на полеМоуринью объяснил, почему не выпускает Мхитаряна на поле
По словам Моуринью, другие игроки сейчас более достойны играть в основном составе, в чем и заключается причина того, что на поле не выходит Мхитарян
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
Мхитарян - 17-й в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков АПЛ
Мхитарян в составе «Манчестер Юнайтед» отправился на матч с «Лестером»
СМИ: Роналду готов покинуть «Реал» не более чем за €100 млн
Элина Даниелян - в десятке сильнейших на ЧМ по быстрым шахматам: Аронян - в тридцатке
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
Instagram работает над запуском видеозвонков Когда все заработает, в навигационной панели чата появится новая пиктограммка, как у WhatsApp
Саакашвили об отмене презентации его книги в Ереване: Без вмешательства Москвы не обошлось По словам Саакашвили, отмена презентации не обошлась без вмешательства России
Исследователи выяснили, что Шекспир не является автором «Эдуарда III» Результаты показали, что Кид является автором 12 сцен поэмы, Шекспир – автором пяти сцен, еще две они могли написать в соавторстве
Армения выступит в первом полуфинале «Евровидения-2018» Первый полуфинал запланирован на 8 мая, в нем выступят представители 19 стран