Аронян приблизился к лидерам на Tradewise Chess Festival

PanARMENIAN.Net - На проходящем на Гибралтаре международном шахматном турнире Tradewise Chess Festival армянский гроссмейстер Левон Аронян в седьмом туре белыми победил англичанина Найджела Шорта.

Представительница Армении Лилит Мкртчян получила пол-очка без игры (согласно регламенту турнира она при желании могла выбрать день отдыха, за что начисляется 0,5 очка).

После семи туров Аронян с 5,5 очками занимает 7-е место. Мкртчян с 4 очками находится на 88-й позиции, сообщает пресс-служба НОКА.

В шахматном турнире Tradewise Chess Festival принимают участие 276 участников, состоится 10 туров.