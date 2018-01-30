Аронян приблизился к лидерам на Tradewise Chess Festival
30 января 2018 - 13:55 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем на Гибралтаре международном шахматном турнире Tradewise Chess Festival армянский гроссмейстер Левон Аронян в седьмом туре белыми победил англичанина Найджела Шорта.
Представительница Армении Лилит Мкртчян получила пол-очка без игры (согласно регламенту турнира она при желании могла выбрать день отдыха, за что начисляется 0,5 очка).
После семи туров Аронян с 5,5 очками занимает 7-е место. Мкртчян с 4 очками находится на 88-й позиции, сообщает пресс-служба НОКА.
В шахматном турнире Tradewise Chess Festival принимают участие 276 участников, состоится 10 туров.
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