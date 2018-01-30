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США могут ввести санкции против покупающих российское оружие стран

США могут ввести санкции против покупающих российское оружие стран
30 января 2018 - 15:03 AMT

PanARMENIAN.Net - Новые санкции США, направленные против России, в случае их введения, коснутся партнеров оборонно-промышленного комплекса РФ и ее разведслужб. Об этом сообщил представитель Госдепартамента.

Это означает, что санкции затронут те страны и организации, которые приобретают вооружение у РФ.

«Начиная с сегодняшнего дня Госдепартамент может начать введение санкций в рамках раздела 231 закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) за значительные транзакции с российскими предприятиями военно-промышленного комплекса и разведслужбами. Когда и если мы объявим о новых санкциях, мы это сделаем. Если они будут введены, то они будут преимущественно касаться нероссийских организаций, вовлеченных в значительные транзакции с российскими предприятиями военно-промышленного комплекса и разведслужбами», - сообщил он, пишет ТАСС.

По словам дипломата, Госдепартамент и министерство финансов США «напрямую взаимодействуют с профильными комитетами Конгресса для реализации закона».

Он обратил внимание на то, что «программа санкций против России будет продолжена до тех пор, пока она не остановит те провокационные и дестабилизирующие действия, которые привели к утверждению упомянутого закона».

Как известно, и Армения, и Азербайджан покупают оружие у РФ.Армения получила экспортный кредит на закупку российского вооружения общим объемом около 200 млн долларов в 2015 году. По этому соглашению, Армении должны быть поставлены РСЗО «Смерч», ПЗРК «Игла-С», наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза-М», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», управляемые ракеты 9М113М к противотанковому комплексу «Конкурс-М», гранатометы РПГ-26, средства связи и бронеавтомобили.

Азербайджан с 2000-х годов активно закупал оружие в России, однако наиболее крупный пакет контрактов был подписан в начале 2010-х годов и оценивался не менее чем в 4 млрд долларов. По нему Баку получил около 100 танков Т-90С, 100 БМП-3, 18 САУ 2С19М1 «Мста-С», 18 САУ 2С31 «Вена», 18 РСЗО 9А52 «Смерч» и 18 тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», 10 боевых машин самоходного противотанкового комплекса «Хризантема-С», а также 300 ПЗРК «Игла-С» с боекомплектом 1500 ракет и большой комплект инженерно-саперной техники.

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Tass.ru. Госдеп: возможные новые санкции против РФ будут введены в отношении партнеров ее ОПК
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