Мхитарян: Важно, когда тренер тебя уважает

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, перешедший из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал», выразил радость в связи с возможностью играть в атакующий футбол в составе лондонского клуба.

По словам армянского футболиста, он ценит атакующий стиль тренера «Арсенала» Арсена Венгера. Как отмечает Fourfourtwo, таким образом Мхитарян намекнул на стиль главного тренера МЮ Жозе Моуринью, который предпочитает защитную игру.

«Конечно, очень важно, когда тренер тебя уважает. Знаю, что Венгер требовательный специалист, ему нравится, когда игроки открывают в себе новые грани. Он был одной из причин, почему я перешел в «Арсенал». Все знают, что это прекрасный менеджер. Я давно знаю Вегнера, и в своем решении даже не сомневался. Считаю, что футбол «Арсенала» может стать мечтой для каждого игрока, предпочитающего атаку», — сказал Мхитарян.

Трансфер Мхитаряна из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал» был официально подтвержден 22 января. В обратном направлении проследовал Алексис Санчес. Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, перешедший из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал», будет получать в составе лондонского клуба зарплату в размере более £200.000 в неделю.