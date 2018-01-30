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Глава МИД Италии: Карабахское урегулирование - одна из приоритетных задач ОБСЕ в 2018 году

Глава МИД Италии: Карабахское урегулирование - одна из приоритетных задач ОБСЕ в 2018 году
30 января 2018 - 17:28 AMT

PanARMENIAN.Net - Урегулирование карабахского конфликта станет одной из приоритетных задач ОБСЕ в 2018 году. Об этом заявил глава итальянского МИД Анджелино Альфано, который в качестве действующего председателя ОБСЕ 30 января отбывает в свою первую рабочую поездку на Украину и в Россию.

«В ходе нашего председательства максимальное внимание мы уделим кризису на Украине и так называемым затяжным конфликтам в зоне ОБСЕ (Нагорный Карабах, Приднестровье, Грузия). Приоритетной задачей станет содействие поискам решения украинского кризиса», — сказал известный политик.

Постоянный представитель Армении в ОБСЕ, посол Арман Киракосян ранее в своем выступлении подчеркнул, что конфликты на территории ОБСЕ не идентичны, и потому отличаются также принципы и форматы их урегулирований.Киракосян также отметил, что Армения поддерживает усилия МГ ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта на основе трех принципов - неприменения силы или угрозы силой, принципа территориальной целостности и права народов на самоопределение.

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Ria.ru. Глава МИД Италии назвал приоритетную задачу ОБСЕ в 2018 году
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