Глава МИД Италии: Карабахское урегулирование - одна из приоритетных задач ОБСЕ в 2018 году
30 января 2018 - 17:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Урегулирование карабахского конфликта станет одной из приоритетных задач ОБСЕ в 2018 году. Об этом заявил глава итальянского МИД Анджелино Альфано, который в качестве действующего председателя ОБСЕ 30 января отбывает в свою первую рабочую поездку на Украину и в Россию.
«В ходе нашего председательства максимальное внимание мы уделим кризису на Украине и так называемым затяжным конфликтам в зоне ОБСЕ (Нагорный Карабах, Приднестровье, Грузия). Приоритетной задачей станет содействие поискам решения украинского кризиса», — сказал известный политик.
Постоянный представитель Армении в ОБСЕ, посол Арман Киракосян ранее в своем выступлении подчеркнул, что конфликты на территории ОБСЕ не идентичны, и потому отличаются также принципы и форматы их урегулирований.Киракосян также отметил, что Армения поддерживает усилия МГ ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта на основе трех принципов - неприменения силы или угрозы силой, принципа территориальной целостности и права народов на самоопределение.
Самое значимое
Видео снято на литейном производстве в Армении, на нем видно, как мужчина несколько раз шлепает ладонью по струе жидкого металла, которая стекает по желобу
В топ-3 рейтинга вошел президент и основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян
В результате превентивных действий карабахской стороны азербайджанские спецназовцы были отброшены на исходные позиции
По его словам, администрация бывшего президента США не признала Геноцид армян, так как беспокоилась о том, чтобы не оскорбить Турцию
Partner news
Последние новости
Instagram работает над запуском видеозвонков Когда все заработает, в навигационной панели чата появится новая пиктограммка, как у WhatsApp
Исследователи выяснили, что Шекспир не является автором «Эдуарда III» Результаты показали, что Кид является автором 12 сцен поэмы, Шекспир – автором пяти сцен, еще две они могли написать в соавторстве
В Египте нашли скелет 10-метрового динозавра Находка сделана в оазисе Харга в провинции Новая Долина в центре Ливийской пустыни
В Анкаре заявили о переходе 2 деревень под Африном под контроль ВС Турции Деревни Сулейман Халиль и Сати Шаги на западе от города Африн очищены от членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и связанной с ней курдской партией «Демократический союз»