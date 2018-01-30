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В Египте нашли скелет 10-метрового динозавра

В Египте нашли скелет 10-метрового динозавра
30 января 2018 - 18:19 AMT

PanARMENIAN.Net - Скелет десятиметрового динозавра обнаружен в центральной части Египта. Находка сделана в оазисе Харга в провинции Новая Долина в центре Ливийской пустыни.

Останки жившего в этом районе более 75 млн лет назад животного размером со школьный автобус археологи нашли еще в декабре 2013 года. Четыре года палеонтологи из университета Эль-Мансуры посвятили их изучению. Только сейчас результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Ecology and Evolution.

Согласно данным ученых, динозавр, названный в честь университета Мансуразавром, весил 5,5 тонн, обладал длинной шеей и хвостом, передвигался на четырех лапах и был травоядным, как и все титанозавры, к которым он относился. Как отмечают исследователи, это один из немногих скелетов динозавров, обнаруженных на территории Африки и относящихся к Меловому периоду (80-66 млн лет назад), в конце которого эти животные вымерли, пишет ТАСС.

Отличительной особенностью Мансуразавра являются вторичные кожные окостенения - остеодермы, которые выполняли защитные функции. Исследователи отмечают, что скелет Мансуразавра является одним из наиболее полных из всех обнаруженных в Африке: хорошо сохранился череп, нижняя челюсть, шея и позвоночник, конечности.

По оценкам ученых, этот вид динозавров не похож на других особей, населявших в тот период территорию современной Африки. Останки более идентичны завроподам (ящероногим динозаврам) Мелового периода, останки которых находили в Европе и Азии. Это позволяет предположить, что животные не эволюционировали обособленно, а мигрировали по континентам, в том числе между Северной Африкой и Южной Европой.

Мансурозавр, говорят ученые, скорее всего, обитал на побережье древнего океана, который располагался там, где сейчас простирается пустыня. Эта находка также позволяет уточнить географию Мелового периода, отмечают исследователи.

Ссылки по теме:
Tass.ru. В Египте обнаружен скелет десятиметрового титанозавра
CNN. A bus-sized dinosaur is found in Egypt and it offers a clue to an ancient mystery
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