В Египте нашли скелет 10-метрового динозавра
30 января 2018 - 18:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Скелет десятиметрового динозавра обнаружен в центральной части Египта. Находка сделана в оазисе Харга в провинции Новая Долина в центре Ливийской пустыни.
Останки жившего в этом районе более 75 млн лет назад животного размером со школьный автобус археологи нашли еще в декабре 2013 года. Четыре года палеонтологи из университета Эль-Мансуры посвятили их изучению. Только сейчас результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Ecology and Evolution.
Согласно данным ученых, динозавр, названный в честь университета Мансуразавром, весил 5,5 тонн, обладал длинной шеей и хвостом, передвигался на четырех лапах и был травоядным, как и все титанозавры, к которым он относился. Как отмечают исследователи, это один из немногих скелетов динозавров, обнаруженных на территории Африки и относящихся к Меловому периоду (80-66 млн лет назад), в конце которого эти животные вымерли, пишет ТАСС.
Отличительной особенностью Мансуразавра являются вторичные кожные окостенения - остеодермы, которые выполняли защитные функции. Исследователи отмечают, что скелет Мансуразавра является одним из наиболее полных из всех обнаруженных в Африке: хорошо сохранился череп, нижняя челюсть, шея и позвоночник, конечности.
По оценкам ученых, этот вид динозавров не похож на других особей, населявших в тот период территорию современной Африки. Останки более идентичны завроподам (ящероногим динозаврам) Мелового периода, останки которых находили в Европе и Азии. Это позволяет предположить, что животные не эволюционировали обособленно, а мигрировали по континентам, в том числе между Северной Африкой и Южной Европой.
Мансурозавр, говорят ученые, скорее всего, обитал на побережье древнего океана, который располагался там, где сейчас простирается пустыня. Эта находка также позволяет уточнить географию Мелового периода, отмечают исследователи.
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