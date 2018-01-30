Армения выступит в первом полуфинале «Евровидения-2018»

PanARMENIAN.Net - Армения выступит в первом полуфинале музыкального конкурса «Евровидение-2018», который пройдет в португальском Лиссабоне. Данные о результатах проведенной жеребьевки появились на официальном сайте «Евровидения».

Первый полуфинал запланирован на 8 мая, в нем выступят представители 19 стран. Кроме Армении,Белоруссии, Болгарии, Литвы, Албании, Чехии, Бельгии, Исландии, Азербайджана, Израиля, Эстонии, Швейцарии, Финляндии, Австрии, Ирландии, Кипра, Хорватии, Греции и Македонии.

Второй полуфинал пройдет через два дня - 10 мая. В нем примут участие 18 стран.

Спустя еще два дня - 12 мая - в решающей стадии конкурса будут состязаться победители обоих полуфиналов, а также представители Великобритании, Германии, Испании, Италии, Франции - стран, которые платят самые крупные взносы Европейскому вещательному союзу, организатору «Евровидения». К ним присоединится участник от Португалии - победительницы прошлогоднего конкурса.