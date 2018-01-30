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Исследователи выяснили, что Шекспир не является автором «Эдуарда III»

Исследователи выяснили, что Шекспир не является автором «Эдуарда III»
30 января 2018 - 18:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Анонимная пьеса XVI века «Эдуард III», автором которой долгое время считали Уильяма Шекспира, оказалась практически полностью написана другим известным английским драматургом того времени — Томасом Кидом. Это выяснили австралийские исследователи, которые проанализировали текст пьесы и сравнили его с работами Кида и Шекспира.

Традиционно исследователи считали, что Шекспир был автором, по меньшей мере, четырех из 19 сцен «Эдуарда III». Авторство остальных сцен оставалось неясным. В 2015 году шекспировед Брайан Викерс, используя метод сравнения последовательностей слов из текста, пришел к выводу, что остальные сцены были написаны Кидом. Авторство Шекспира в четырех предполагаемых ранее сценах его метод подтвердил, пишет N+1 со ссылкой на arXiv.

В новой работе австралийские исследователи применили самостоятельно разработанный метод семантического анализа текста, включающий в себя анализ полноты словарного запаса, анализ использования служебных слов и анализ прилагательных, относящихся к органам чувств. С помощью этого метода они сравнили текст «Эдуарда III», а также текст «Венеры и Адониса» Шекспира и «Испанской трагедии» Кида.

Полученные результаты авторы представляли в виде многомерной векторной модели – метода математической визуализации, при которой различные объекты предствляются в виде векторов общего векторного пространства. Для определения похожести текстов исследователи сравнивали углы между соответствующими векторами.

Результаты показали, что Кид является автором 12 сцен поэмы, Шекспир – автором пяти сцен, еще две они могли написать в соавторстве. При этом автором всех четырех сцен, которые, согласно традиционному мнению шекспироведов, были написаны им, как оказалось, был Кид. Шекспир, по результатам нового анализа, написал другие пять сцен, авторство которых по общепринятой оценке оставалось неясным.

Историческая хроника «Эдуард III» (также известная как «Царствование короля Эдуарда III»), повествующая о правлении этого английского короля, начавшего Столетнюю войну, была впервые опубликована в 1596 году. В то время при издании пьес еще не было принято указывать имена их сочинителей (пьеса принадлежала исполнявшим ее актерам или издателю).

Ссылки по теме:
Nplus1.ru: Исследователи назвали Томаса Кида автором «Эдуарда III»
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