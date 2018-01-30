Саакашвили об отмене презентации его книги в Ереване: Без вмешательства Москвы не обошлось
30 января 2018 - 18:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал информацию об отмене презентации его книги«Пробуждение силы» в Армении. Саакашвили написал об этом на своей странице в Facebook.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство дома-музея Егише Чаренца в Ереване, нарушив достигнутую ранее договоренность, отказалось предоставить территорию для презентации переведенной на армянский язык книги Саакашвили.
По словам Саакашвили, отмена презентации не обошлась без вмешательства России.
«К сожалению, и здесь без вмешательства Москвы не обошлось. Просто интересно, что в Грузии агенты России распространяли слухи, что я этнический армянин, а в Армении рассказывали, что я «антиармянский»,- написал Саакашвили.
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили снял фильм «Возрождение Украины».Ранее на своей странице в Facebook Саакашвили объявил, что грядущий фильм будет состоять из нескольких частей: «Новое государство», «Новая экономика», «Новая армия», «Новая география», «Новые технологии» и «Новые люди».
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