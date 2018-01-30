Instagram работает над запуском видеозвонков

PanARMENIAN.Net - Команда фотосервиса Instagram работает над внедрением в приложение функции видеозвонков.

Когда все заработает, в навигационной панели чата появится новая пиктограммка, как у WhatsApp, пишет Ferra.ru со ссылкой на профильный ресурс WABetaInfo.

Иконка видеозвонка будет доступна при открытом активном чате с другим пользователем. Проще говоря, позвонить можно будет только когда собеседник примет приглашение в чат, иначе пиктограммка не появится.

Как ожидает источник, видеозвонки станут доступны в Instagram для Android и iOS в ближайшие месяцы.

Instagram для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.