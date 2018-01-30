Instagram работает над запуском видеозвонков
30 января 2018 - 18:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Команда фотосервиса Instagram работает над внедрением в приложение функции видеозвонков.
Когда все заработает, в навигационной панели чата появится новая пиктограммка, как у WhatsApp, пишет Ferra.ru со ссылкой на профильный ресурс WABetaInfo.
Иконка видеозвонка будет доступна при открытом активном чате с другим пользователем. Проще говоря, позвонить можно будет только когда собеседник примет приглашение в чат, иначе пиктограммка не появится.
Как ожидает источник, видеозвонки станут доступны в Instagram для Android и iOS в ближайшие месяцы.
Instagram для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.
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Грузовик будет доступен в двух модификациях: с запасом хода 300 миль (482 километра) стоимостью 150 тысяч долларов и с запасом хода 500 миль (805 километров) стоимостью 180 тысяч долларов
PanARMENIAN.Net решил проверить, так ли это на самом деле, и поговорил с Алисой на разные темы, интересующие нас
С приложением уже сотрудничает ряд ереванских кафе, ресторанов и пиццерий. Приложение удобно для тех, кто не любит звонить и договариваться о бронировании столика
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