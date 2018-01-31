В календаре Франции появится день поминовения жертв Геноцида армян
31 января 2018 - 11:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Франции Эммануэль Макрон 30 января принял участие в ужине Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF) и пообещал включить в календарь республики «день поминовения Геноцида армян». Об этом сообщается на странице Елисейского дворца в Twitter.
Это было предвыборным обещанием Макрона.
«Борьба за справедливость и признание - наша, и мы боремся, добавляя день поминовения Геноцида в республиканский календарь»,- отметил он, добавив, что важно, чтобы Национальная ассамблея занялась этим вопросом в ближайшие месяцы.
На традиционном ежегодном банкете Координационного совета армянских организаций Франции присутствовали депутат турецкого меджлиса Каро Пайлан, мэр Парижа Анн Идальго, мэр Лиона Геворг Кепенекяна, члены правительства, парламентарии, руководители армянских организаций Франции и другие.
Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Армению состоится воктябре 2018 года. Он примет участие в саммите Франкофонии, который пройдет 11-12октября 2018 в Ереване.
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