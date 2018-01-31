В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс открыт

PanARMENIAN.Net - 31-го января по положению на 10:00 часов в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги: местами наблюдается гололедица. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Закрыт Варденяцский перевал. Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар.

В Сюникской области местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.