В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс открыт
31 января 2018 - 10:51 AMT
PanARMENIAN.Net - 31-го января по положению на 10:00 часов в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги: местами наблюдается гололедица. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.
Закрыт Варденяцский перевал. Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар.
В Сюникской области местами наблюдается гололедица.
Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.
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