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В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс открыт

В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс открыт
31 января 2018 - 10:51 AMT

PanARMENIAN.Net - 31-го января по положению на 10:00 часов в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги: местами наблюдается гололедица. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Закрыт Варденяцский перевал. Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар.

В Сюникской области местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.

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