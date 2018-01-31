Трамп не закрывает тюрьму в Гуантанамо

PanARMENIAN.Net - Тюрьма на военной базе США в Гуантанамо не будет закрыта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп 30 января во время своего первого обращения к американскому Конгрессу «О положении страны».

«Я только что подписал указ министру (обороны – ред.) Мэттису пересмотреть нашу политику содержания заключенных под стражей и оставить в работе действующие места заключения в Гуантанамо», - заявил Трамп, пишет Deutsche Welle.

Ранее он уже высказывался против дальнейших освобождений узников Гуантанамо. По мнению Трампа, которое он высказал на своей странице в Twitter, в Гуантанамо находятся «крайне опасные личности, и им нельзя разрешать возвращаться к боевым действиям».

Лагерь в Гуантанамо был создан после терактов в США 11 сентября 2001 года. Там содержатся предполагаемые мусульманские террористы, в отношении которых не ведутся официальные уголовные дела. Барак Обама намеревался закрыть его еще в 2009 году, сразу вступления в должность президента. Освобождение заключенных затянулось во многом из-за того, что Конгресс США, большинство в котором имели республиканцы, воспротивился тому, что бывшие узники останутся на американской земле. Сейчас в Гуантанамо находится 41 заключенный.