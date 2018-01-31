В Перу грузовик повредил древние линии Наска

PanARMENIAN.Net - Грузовой автомобиль заехал без разрешения на охраняемую территорию в районе линий Наска в Перу на одноименном плато и нанес им урон. Об этом сообщило министерство культуры южноамериканской страны.

Линии Наска были объявлены ЮНЕСКО всемирным наследием человечества в 1994 году. Они состоят из линий, рисунков и полос, нанесенных на поверхность плато в доколумбовую эпоху.

Инцидент произошел 27 января. Водитель грузовика задержан, ему грозит уголовное преследование за порчу культурного наследия человечества. Машина оставила глубокие следы от своих колес на площади примерно 50 на 100 метров, частично повредив древние рисунки, пишет РИА Новости.

В 2014 году власти Перу вели расследование в отношении международной экологической организации Greenpeace за ущерб территории, на которой расположены рисунки Наска. Тогда речь шла о площади примерно в 1,6 тысячи квадратных метров, где экологи установили гигантский плакат с обращением к участникам проходящей в стране климатической конференции ООН.