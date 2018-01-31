// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Перу грузовик повредил древние линии Наска

В Перу грузовик повредил древние линии Наска
31 января 2018 - 12:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Грузовой автомобиль заехал без разрешения на охраняемую территорию в районе линий Наска в Перу на одноименном плато и нанес им урон. Об этом сообщило министерство культуры южноамериканской страны.

Линии Наска были объявлены ЮНЕСКО всемирным наследием человечества в 1994 году. Они состоят из линий, рисунков и полос, нанесенных на поверхность плато в доколумбовую эпоху.

Инцидент произошел 27 января. Водитель грузовика задержан, ему грозит уголовное преследование за порчу культурного наследия человечества. Машина оставила глубокие следы от своих колес на площади примерно 50 на 100 метров, частично повредив древние рисунки, пишет РИА Новости.

В 2014 году власти Перу вели расследование в отношении международной экологической организации Greenpeace за ущерб территории, на которой расположены рисунки Наска. Тогда речь шла о площади примерно в 1,6 тысячи квадратных метров, где экологи установили гигантский плакат с обращением к участникам проходящей в стране климатической конференции ООН.

Ссылки по теме:
Ria.ru. Грузовик повредил древние линии Наска в Перу
 Самое значимое
Алиев: Азербайджан продолжит приобретать современное оружиеАлиев: Азербайджан продолжит приобретать современное оружие
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Только 32% трудоспособных азербайджанцев получили специальность в учебных заведенияхТолько 32% трудоспособных азербайджанцев получили специальность в учебных заведениях
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Россия выводит войска из Сирии: Путин отдал приказРоссия выводит войска из Сирии: Путин отдал приказ
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
В Иране объявлен траур: Число погибших во время землетрясения достигло 445 человекВ Иране объявлен траур: Число погибших во время землетрясения достигло 445 человек
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
В Тегеране женщин перестанут задерживать за нарушение дресс-кода
В Берлине впервые появятся зоны безопасности для женщин на Новый год
ИГ приписало себе теракт в Петербурге
Массовые протесты в Иране: 2 человека погибли
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Facebook и Instagram запретили рекламу криптовалюты Этот запрет также распространяется на Instagram и на сеть Audience Network. Facebook просит пользователей сообщать о нарушении новых правил
Россия хочет расширить миссию ОБСЕ в зоне карабахского конфликта «Остались некоторые технические детали, их еще сторонам остается досогласовать, прежде чем будет запущен механизм расширения», - сказала Захарова
Джигарханян снова госпитализирован «Приступ Джигарханяна связан с тем, что он недолечил пневмонию, поэтому произошли осложнения, ему понадобилась срочная госпитализация», - уточнил он
Шаварш Карапетян пополнил список доверенных лиц Путина В список доверенных лиц Путина вошел также доктор исторических наук, профессор, член Российской академии наук, лауреат Государственной премии России Александр Чубарьян