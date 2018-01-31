Звезда «Бригады» назвал сериал преступлением против РФ
31 января 2018 - 12:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Актер Павел Майков, который снялся в роли Пчелы в «Бригаде», заявил, что этот сериал — преступление против России. Об этом он рассказал в интервью газете «Вечерняя Москва».
«Для меня как актера сериал «Бригада» принес пользу — известность, а для общества, людей — вред. «Бригада» — это преступление перед Россией, в котором я участвовал. И Безруков участвовал. Только он потом Иисуса Христа сыграл. А я бы никогда не решился после «Бригады», — сказал он.
Говоря о феномене популярности «Бригады», Майков отметил: «Народу нравится Робин Гуд – а тут такие парни, которые загибают систему, причем парни из народа».
По его словам,вред «Бригады» в том, что мальчики хотели стать бандитами. «Так нельзя. Нельзя спасти мир с помощью зла и насилия», — подчеркнул актер.
Многосерийная криминальная драма «Бригада» вышла в 2002 году. Сериал включает 15 эпизодов, главные роли в нем, кроме Майкова, исполнили Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Владимир Вдовиченков, Екатерина Гусева и Андрей Панин.
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