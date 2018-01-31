Минкульт Армении и переводчик сделали противоречивые заявления о презентации книги Саакашвили

PanARMENIAN.Net - Министерство культуры Армении и переводчик книги бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили сделали противоречащие заявления об отмене презентации книги «Пробуждение силы» в Армении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство дома-музея Егише Чаренца в Ереване, нарушив достигнутую ранее договоренность, отказалось предоставить территорию для презентации переведенной на армянский язык книги Саакашвили.

В Минкульте на запрос PanARMENIAN.Net ответили, что не имеют никакого отношения к отмене презентации. Такое заявление сделала пресс-секретарь министра культуры Рузанна Хачатрян.

А автор перевода книги на армянский Микаэл Наапетян сообщил, что учитывая стиль работы министерства, уверен, что за отменой презентации книги «Пробуждение силы» стоит именно Минкульт.

«Ранее министерство позволяло себе подобное (отмену презентации - ред.), однако потом всегда заявляло, что не имеет к этому отношения. Это не просто подозрения: в том, что было вмешательство, я убедился из разных источников», - сказал Наапетян.

По его словам, начальство музея, в котором должна была состояться презентация, заявило, что причины отмены презентации технические.

«Я уверен, что причины политические», - сказал переводчик.

Он отметил также, что презентация все же состоится, однако в другом месте - в книжном магазине «Ноян Тапан», 7 февраля.

Ранее Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook прокомментировал информацию об отмене презентации его книги «Пробуждение силы» в Армении.«К сожалению, и здесь без вмешательства Москвы не обошлось. Просто интересно, что в Грузии агенты России распространяли слухи, что я этнический армянин, а в Армении рассказывали, что я «антиармянский»,- написал Саакашвили.