Аронян всего на пол-очка отстает от лидеров Tradewise Chess Festival
31 января 2018 - 13:52 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем на Гибралтаре международном шахматном турнире Tradewise Chess Festival армянский гроссмейстер Левон Аронян в восьмом туре черными сыграл вничью с россиянином Григорием Опариным.
Представительница Армении Лилит Мкртчян белыми проиграла Шардулу Гагале (Индия).
После восьми туров Аронян с 6 очками занимает 11-е место и на пол-очка отстает от лидеров турнира. Мкртчян с 4 очками находится на 121-й позиции, сообщает пресс-служба НОКА.
31 января в партиях девятого тура Аронян сыграет с Сетхумараном (Индия), Мкртчян – с Элизабет Хапала (Австрия).
В шахматном турнире Tradewise Chess Festival принимают участие 276 участников, состоится 10 туров.
Самое значимое
В команде намерены воспользоваться шансом приобрести 32-летнего португальца, который недоволен своим положением в «Реале»
Артур Барсегян на дистанции 50 м дельфином с результатом 0.25.19 установил новый рекорд Армении, а на дистанции 100 метров вольным стилем обновил свой собственный рекорд
Начнется чемпионат вечером 26 декабря и завершится 30 декабря, в нем примут участие 240 шахматистов из 70 стран
По словам Моуринью, другие игроки сейчас более достойны играть в основном составе, в чем и заключается причина того, что на поле не выходит Мхитарян
Partner news
Самое читаемое в разделе
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Facebook и Instagram запретили рекламу криптовалюты Этот запрет также распространяется на Instagram и на сеть Audience Network. Facebook просит пользователей сообщать о нарушении новых правил
Россия хочет расширить миссию ОБСЕ в зоне карабахского конфликта «Остались некоторые технические детали, их еще сторонам остается досогласовать, прежде чем будет запущен механизм расширения», - сказала Захарова
Джигарханян снова госпитализирован «Приступ Джигарханяна связан с тем, что он недолечил пневмонию, поэтому произошли осложнения, ему понадобилась срочная госпитализация», - уточнил он
Шаварш Карапетян пополнил список доверенных лиц Путина В список доверенных лиц Путина вошел также доктор исторических наук, профессор, член Российской академии наук, лауреат Государственной премии России Александр Чубарьян