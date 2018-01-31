Аронян всего на пол-очка отстает от лидеров Tradewise Chess Festival

PanARMENIAN.Net - На проходящем на Гибралтаре международном шахматном турнире Tradewise Chess Festival армянский гроссмейстер Левон Аронян в восьмом туре черными сыграл вничью с россиянином Григорием Опариным.

Представительница Армении Лилит Мкртчян белыми проиграла Шардулу Гагале (Индия).

После восьми туров Аронян с 6 очками занимает 11-е место и на пол-очка отстает от лидеров турнира. Мкртчян с 4 очками находится на 121-й позиции, сообщает пресс-служба НОКА.

31 января в партиях девятого тура Аронян сыграет с Сетхумараном (Индия), Мкртчян – с Элизабет Хапала (Австрия).

В шахматном турнире Tradewise Chess Festival принимают участие 276 участников, состоится 10 туров.