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Аронян всего на пол-очка отстает от лидеров Tradewise Chess Festival

Аронян всего на пол-очка отстает от лидеров Tradewise Chess Festival
31 января 2018 - 13:52 AMT

PanARMENIAN.Net - На проходящем на Гибралтаре международном шахматном турнире Tradewise Chess Festival армянский гроссмейстер Левон Аронян в восьмом туре черными сыграл вничью с россиянином Григорием Опариным.

Представительница Армении Лилит Мкртчян белыми проиграла Шардулу Гагале (Индия).

После восьми туров Аронян с 6 очками занимает 11-е место и на пол-очка отстает от лидеров турнира. Мкртчян с 4 очками находится на 121-й позиции, сообщает пресс-служба НОКА.

31 января в партиях девятого тура Аронян сыграет с Сетхумараном (Индия), Мкртчян – с Элизабет Хапала (Австрия).

В шахматном турнире Tradewise Chess Festival принимают участие 276 участников, состоится 10 туров.

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