Курс биткоина обвалился до $10.000
31 января 2018 - 14:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Курс самой популярной криптовалюты биткоин опустился почти до 10.000 долларов. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
По состоянию на 14:20 (по Еревану) биткоин немного отыграл падение и торгуется на уровне $10.206 за монету, что на 7,43% ниже, чем сутки назад.
В последний раз курс биткоина опускался ниже отметки в 10.000 долларов 17 января.
Ранее американское рейтинговое агентство Weiss присвоило криптовалютe Ethereum более высокий, чем биткоину, рейтинг. Ethereum, который называют основным конкурентом биткоина, получил оценку B, биткоин — С+. Хотя биткоин доминирует на рынке, а также представляет собой «сильный бренд», он не получил более высокий рейтинг из-за проблем со скоростью транзакций и неготовности к срочному обновлению кода.
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