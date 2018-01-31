Курс биткоина обвалился до $10.000

PanARMENIAN.Net - Курс самой популярной криптовалюты биткоин опустился почти до 10.000 долларов. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

По состоянию на 14:20 (по Еревану) биткоин немного отыграл падение и торгуется на уровне $10.206 за монету, что на 7,43% ниже, чем сутки назад.

В последний раз курс биткоина опускался ниже отметки в 10.000 долларов 17 января.

Ранее американское рейтинговое агентство Weiss присвоило криптовалютe Ethereum более высокий, чем биткоину, рейтинг. Ethereum, который называют основным конкурентом биткоина, получил оценку B, биткоин — С+. Хотя биткоин доминирует на рынке, а также представляет собой «сильный бренд», он не получил более высокий рейтинг из-за проблем со скоростью транзакций и неготовности к срочному обновлению кода.