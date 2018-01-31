В Грузии ожесточат борьбу с «ворами в законе»

PanARMENIAN.Net - Министерство внутренних дел Грузии разработало законодательные изменения, согласно которым уголовное наказание для «воров в законе», их сторонников и членов «воровского сообщества» станет еще более строгим. Об этом заявила заместитель главы МВД Натия Мезвришвили на брифинге.

О том, что МВД планирует внести определенные изменения в законодательство, касающееся борьбы с «ворами в законе», стало известно еще в декабре 2016 года. Для этого экс-глава МВД Георгий Мгебришвили отправил специальную группу в Италию, у которой есть богатый опыт борьбы с организованной преступностью.

«Министерство внутренних дел уже подготовило законодательный пакет, который расширяет круг уголовно наказуемых действий. В частности, законодательными изменениями преступлением объявляется поддержка «воровского мира», организация «воровской сходки», а также обращения к «вору в законе» и к члену «воровского мира», — сказала Мезвришвили, пишет Sputnik-Грузия.

Законодательный пакет в ближайшие дни будет направлен парламенту страны на рассмотрение.

Статья «Членство в воровском сообществе», «вор в законе» появилась в Уголовном кодексе Грузии в 2005 году, после того как в 2003 году к власти пришла команда во главе с Михаилом Саакашвили. Они фактически объявили войну с организованной преступностью. Изначально за членство в «воровском сообществе» лишали свободы сроком от трех до восьми лет со штрафом или без него, а «ворам в законе» грозила тюрьма сроком от пяти до 10 лет со штрафом или без него.

Спустя год, в 2006 году, законодательство ужесточили. Сейчас членство в «воровском сообществе» карается лишением свободы сроком от пяти до восьми лет со штрафом или без него. А «воры в законе» могут лишиться свободы сроком от семи до 10 лет со штрафом или без него.