Звезда «Игры престолов» взяла назад свои слова о дате выхода последнего сезона
31 января 2018 - 17:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Актриса Мэйси Уильямс, играющая Арью Старк в популярном сериале «Игра престолов», взяла назад свои слова о дате премьеры восьмого, заключительного сезона шоу. Об этом Уильямс написала в своем микроблоге в Twitter.
Ранее в интервью газете Metro Уильямс рассказала, что трансляция восьмого сезона намечена на апрель 2019 года.
По словам актрисы, цитата о релизе «Игры престолов» является абсолютной ложью и взята из интервью, которое она давала несколько лет назад.
«Этот твит написан, чтобы вы знали, что дата выхода заключительного сезона «Игры престолов», которую я предположительно назвала, не соответствует действительности и вырвана из интервью, взятого у меня несколько лет назад», – заявила Уильямс.
Американская фэнтези-сага «Игра престолов», основанная на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Мартина, является одним из популярнейших сериалов в мире и главным хитом канала HBO. Аудитория сериала только в США составляет более 30 миллионов зрителей.
Премьера первого сезона «Игры престолов» состоялась 17 апреля 2011 года. Ранее создатели никогда не делали перерыв более одного года между выходами сезонов сериала. Всего с учетом восьмого сезона в «Игре престолов» насчитывается 73 эпизода.
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