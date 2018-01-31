В Аджарии за месяц 86 человек заболели корью

PanARMENIAN.Net - В Аджарии за последний месяц 86 человек инфицированы корью, большинство из них дети от 1 до 5 лет. Об этом об этом заявил министр здравоохранения Аджарии.

Министерство здравоохранения Аджарии призывает население пройти вакцинацию против кори. Как заявил министр, единственный путем для избежания заболевания является вакцинация.

«Население должно обратиться в медицинские учреждения, в которых они находятся на учете, и пройти вакцинацию», — заявил министр, пишет Грузия-Online.

Только в январе специалисты зафиксировали в Аджарии 86 человек, заболевших корью. Это рекордный показатель.

В Центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Аджарии заявляют, что зафиксированные случаи не являются острыми, но необходимо помнить о проведении своевременных прививок.

Корь является одной из самых заразных болезней. Путь передачи инфекции воздушно-капельный. Вирус выделяется во внешнюю среду с капельками слюны при разговоре, во время кашля, чихания.