Суд оставил в силе развод Джигарханяна с женой

PanARMENIAN.Net - Кунцевский суд Москвы 31 января подтвердил решение о разводе актера и режиссера Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Об этом сообщили в пресс-службе с суда.

Жалобу подавали юристы Цымбалюк-Романовской.

«Решение оставлено без изменений. Сегодня оно вступает в силу», — сказала пресс-секретарь, пишет РИА Новости.

Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего Джигарханяна и 38-летней Цымбалюк-Романовской начался после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, «причинила ему много боли».

Одновременно Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и объявила о намерении подать на развод. Тем временем Джигарханян обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра «от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива».

В конце ноября суд удовлетворил иск о разводе, а в начале декабря следствие предъявило Цымбалюк-Романовской обвинение в нарушении тайны личной жизни. Как рассказал адвокат актера Евгений Парфенов, «установлено, что она собирала и распространяла в СМИ информацию о его личной и семейной жизни без его согласия». По словам защитника, женщину отпустили под подписку о невыезде. В свою очередь адвокат Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова заявляла, что не видит судебной перспективы в этом деле и считает обвинения надуманными.