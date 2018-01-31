Шаварш Карапетян пополнил список доверенных лиц Путина

PanARMENIAN.Net - 30 января на официальном сайте Центральной избирательной комиссии была опубликована третья часть списка доверенных лиц кандидата на должность президента России Владимира Путина, в которую вошел и заслуженный мастер спорта СССР, 17‑кратный чемпион мира, 13‑кратный чемпион Европы, 11‑кратный рекордсмен мира, семикратный чемпион СССР Шаварш Карапетян.

Карапетян в 1976 году спас десятки людей из упавшего в Ереванское озеро троллейбуса.

В список доверенных лиц Путина вошел также доктор исторических наук, профессор, член Российской академии наук, лауреат Государственной премии России Александр Чубарьян.

Ранее ряды доверенных лиц Путина пополнили писатель-юморист Евгений Петросян и шоумен и комедийный актер Михаил Галустян,редактор Russia Today Маргарита Симоньян, режиссер Карен Шахназаров, фехтовальщица Яна Егорян.

Как ранее заявлял сопредседатель избирательного штаба Александр Румянцев, список доверенных лиц Путина может пополняться вплоть до 16 марта по желанию самого кандидата. По закону их число не может превышать 600.