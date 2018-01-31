Джигарханян снова госпитализирован

PanARMENIAN.Net - Актер и режиссер Армен Джигарханян снова доставлен в одну из больниц Москвы. Об этом сообщил источник в медицинских кругах, передает ТАСС.

«Армена Борисовича опять госпитализировали в одну из столичных больниц, но на этот раз с сердечным приступом в бессознательном состоянии. Сейчас ему нужен покой и лечение», - сказал собеседник агентства.

«Приступ Джигарханяна связан с тем, что он недолечил пневмонию, поэтому произошли осложнения, ему понадобилась срочная госпитализация», - уточнил он.

В театре Джигарханяна подтвердили госпитализацию режиссера. «Армен Борисович был какое-то время в больнице, потом вышел и опять лег в больницу, чтобы продолжить лечение, но без скорой помощи. На данный момент он в больнице и продолжает лечение», - сказал заведующий труппой, представитель театра по связям с общественностью и СМИ Вячеслав Дьяченко, уточнив, что Джигарханян был госпитализирован 30 января.

«За всю историю он в больнице больше трех дней не выдерживает, он человек экспрессивный, может и завтра выйти из больницы», - отметил Дьяченко.

Джигарханян был госпитализирован из своего театра в Москве в Городскую клиническую больницу №1 имени Н. И. Пирогова с подозрением на гипертонический криз 17 января. Ранее сообщалось, что у врачей были подозрения на невралгию, они также не исключали, что артист мог подхватить вирус. Медики провели осмотр, сделали ЭКГ, рентген и другие процедуры, никаких серьезных заболеваний у него выявлено не было.

Ранее медики перевели Джигарханяна в отделение кардиологии, где ему провели кардиомониторинг, так как опасались осложнений на сердце из-за вируса. Его выписали из больницы 23 января.