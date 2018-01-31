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Facebook и Instagram запретили рекламу криптовалюты

Facebook и Instagram запретили рекламу криптовалюты
31 января 2018 - 18:50 AMT

PanARMENIAN.Net - Соцсеть Facebook запретила рекламу криптовалют, ICO (первичного размещения токенов) и бинарных опционов.

«Мы вводим новую политику, которая запрещает рекламу, направленную на продвижение финансовых продуктов и услуг, которые часто связаны с вводящими в заблуждение или обманными методами продвижения», - сказано в сообщении компании, пишет Deutsche Welle.

Этот запрет также распространяется на Instagram и на сеть Audience Network. Facebook просит пользователей сообщать о нарушении новых правил.

В настоящее время существует более 1000 различных криптовалют. Они не привязаны к какому-либо банку или правительству, их курс определяется только спросом и предложением. Критики электронных денег указывают, что они предоставляет широкие возможности киберпреступникам, позволяя осуществлять быстрые и анонимные сделки по всему миру.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Facebook запретил рекламировать криптовалюты и ICO
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