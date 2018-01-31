Facebook и Instagram запретили рекламу криптовалюты
31 января 2018 - 18:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Соцсеть Facebook запретила рекламу криптовалют, ICO (первичного размещения токенов) и бинарных опционов.
«Мы вводим новую политику, которая запрещает рекламу, направленную на продвижение финансовых продуктов и услуг, которые часто связаны с вводящими в заблуждение или обманными методами продвижения», - сказано в сообщении компании, пишет Deutsche Welle.
Этот запрет также распространяется на Instagram и на сеть Audience Network. Facebook просит пользователей сообщать о нарушении новых правил.
В настоящее время существует более 1000 различных криптовалют. Они не привязаны к какому-либо банку или правительству, их курс определяется только спросом и предложением. Критики электронных денег указывают, что они предоставляет широкие возможности киберпреступникам, позволяя осуществлять быстрые и анонимные сделки по всему миру.
Самое значимое
В список вошли самые популярные приложения, игры, фильмы, телешоу, песни и книги года
Грузовик будет доступен в двух модификациях: с запасом хода 300 миль (482 километра) стоимостью 150 тысяч долларов и с запасом хода 500 миль (805 километров) стоимостью 180 тысяч долларов
PanARMENIAN.Net решил проверить, так ли это на самом деле, и поговорил с Алисой на разные темы, интересующие нас
С приложением уже сотрудничает ряд ереванских кафе, ресторанов и пиццерий. Приложение удобно для тех, кто не любит звонить и договариваться о бронировании столика
Partner news
Последние новости
Россия хочет расширить миссию ОБСЕ в зоне карабахского конфликта «Остались некоторые технические детали, их еще сторонам остается досогласовать, прежде чем будет запущен механизм расширения», - сказала Захарова
Джигарханян снова госпитализирован «Приступ Джигарханяна связан с тем, что он недолечил пневмонию, поэтому произошли осложнения, ему понадобилась срочная госпитализация», - уточнил он
Шаварш Карапетян пополнил список доверенных лиц Путина В список доверенных лиц Путина вошел также доктор исторических наук, профессор, член Российской академии наук, лауреат Государственной премии России Александр Чубарьян
Суд оставил в силе развод Джигарханяна с женой «Решение оставлено без изменений. Сегодня оно вступает в силу», — сказала пресс-секретарь