Facebook и Instagram запретили рекламу криптовалюты

PanARMENIAN.Net - Соцсеть Facebook запретила рекламу криптовалют, ICO (первичного размещения токенов) и бинарных опционов.

«Мы вводим новую политику, которая запрещает рекламу, направленную на продвижение финансовых продуктов и услуг, которые часто связаны с вводящими в заблуждение или обманными методами продвижения», - сказано в сообщении компании, пишет Deutsche Welle.

Этот запрет также распространяется на Instagram и на сеть Audience Network. Facebook просит пользователей сообщать о нарушении новых правил.

В настоящее время существует более 1000 различных криптовалют. Они не привязаны к какому-либо банку или правительству, их курс определяется только спросом и предложением. Критики электронных денег указывают, что они предоставляет широкие возможности киберпреступникам, позволяя осуществлять быстрые и анонимные сделки по всему миру.