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Какие клипы чаще всего смотрели в Армении и соседних странах

Какие клипы чаще всего смотрели в Армении и соседних странах
1 февраля 2018 - 17:14 AMT

PanARMENIAN.Net - Названы клипы на видеохостинге YouTube, просмотренные наибольшее количество раз в Армении и соседних странах.

Так, согласно данным сервиса Тhe Pludding, в Армении за последний месяц больше всего раз просмотрели клип Мартина Мкртчяна на песню «Кефс миллион а» - более 1,3 млн раз.

Клип на песню Despacito Луиса Фонси и Daddy Yankee продолжает оставаться абсолютным рекордсменом: этот клип стал первым в истории роликом, набравшим более 4 млрд просмотров на YouTube.

В соседнем Азербайджанее за последний месяц больше всего просмотров набрал клип на песню Derdim Dinle Вазифа Азимова - более 2,276 млн.

В Грузии наиболее популярна именно песня-рекордсмен Despacito. За последний месяц в Грузии клип на эту песню просмотрели 1,495 млн раз.

В Турции больше всего смотрели клип на песню İki Aşık исполнителя Ersay Üner - более 46 млн раз.

Информации о просмотренных в Иране песен нет, так как YouTube заблокирован на территории страны.

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