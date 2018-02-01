Рубен Варданян примет участие в создании оператора Tax free в России
1 февраля 2018 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Швейцарская Global Blue, глобальный оператор системы Tax free, создает для работы в России совместное предприятие с бизнесменом армянского происхождения Рубеном Варданяном. Об этом говорится в сообщении Global Blue.
Базирующаяся в Швейцарии Global Blue называет себя мировым лидером в tax free шопинге. Возвратом НДС иностранным покупателям компания занимается с 1980 года и сейчас оказывает соответствующие услуги в 40 странах на пяти континентах, указано в последнем отчете Global Blue за финансовый год, закончившийся в марте 2017 года.
По словам Варданяна, опыт Global Blue необходим для успешной реализации проекта. Система беспошлинной торговли будет запущена в торговых центрах премиум-класса, к сотрудничеству будут привлекаться «ведущие бренды», уточняет Global Blue, передает РБК.
Global Blue обещает, что внедрит трехступенчатую модель предоставления налоговой компенсации: в магазине будут выписываться и чек и соответствующий документ на возврат НДС, на таможенном контроле — ставиться специальная отметка, а через офисы «в основных аэропортах» — возвращаться деньги.
Представитель Рубена Варданяна и старший вице-президент Global Blue Хорхе Касаль отказались уточнить доли партнеров в СП. Варданян лишь передал через представителя, что СП с Global Blue позволит сделать дополнительное ценностное предложение для иностранных туристов, что в потенциале повлияет на их выбор России как направления для шопинга.
В последнем рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России» 49-летний основатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян занимает 99-е место с состоянием $950 млн.
Практически во всех странах присутствия Global Blue работает напрямую, следует из отчетности компании. Совместный бизнес с местными партнерами у глобального оператора tax free есть в Японии, Ливане, Малайзии и Турции.
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