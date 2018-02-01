Мэр Парижа наградила Каро Пайлана медалью за мужество в борьбе за демократию

PanARMENIAN.Net - Мэр Парижа Анн Идальго наградила депутата парламента Турции армянского происхождения, челна курдской «Демократической партии народов» (HDP) Каро Пайлана медалью за мужество в борьбе за демократию.

На мероприятии присутствовали президент Франции Эмануэль Макрон, члены правительства, министры, представители интеллигенции и духовенства, пишет Nouvelles d’Arménie.

«Ваша жизнь находится в постоянной опасности. Спасибо за то, то вы делаете. Вы – герой демократии, герой, который отстаивает права человека. Каждый раз, когда вы нуждаетесь в нас, армяне будут рядом с вами, Париж будет рядом с вами», - заявила Анн Идальго.

Ранее руководитель международного женского объединения амшенских армян «АМШЕНКА» Саида Оганян заявила, что представила депутата парламента Турции армянского происхождения Каро Пайлана к присуждению Нобелевской премии Мира.Организация обратилась в Нобелевский комитет с заявкой о присуждении Нобелевской премии Мира Пайлану - «человеку, который посвятил всю свою жизнь защите попранных прав как армянского, так и других коренных народов региона».