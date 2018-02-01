Мэр Парижа наградила Каро Пайлана медалью за мужество в борьбе за демократию
1 февраля 2018 - 13:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Мэр Парижа Анн Идальго наградила депутата парламента Турции армянского происхождения, челна курдской «Демократической партии народов» (HDP) Каро Пайлана медалью за мужество в борьбе за демократию.
На мероприятии присутствовали президент Франции Эмануэль Макрон, члены правительства, министры, представители интеллигенции и духовенства, пишет Nouvelles d’Arménie.
«Ваша жизнь находится в постоянной опасности. Спасибо за то, то вы делаете. Вы – герой демократии, герой, который отстаивает права человека. Каждый раз, когда вы нуждаетесь в нас, армяне будут рядом с вами, Париж будет рядом с вами», - заявила Анн Идальго.
Ранее руководитель международного женского объединения амшенских армян «АМШЕНКА» Саида Оганян заявила, что представила депутата парламента Турции армянского происхождения Каро Пайлана к присуждению Нобелевской премии Мира.Организация обратилась в Нобелевский комитет с заявкой о присуждении Нобелевской премии Мира Пайлану - «человеку, который посвятил всю свою жизнь защите попранных прав как армянского, так и других коренных народов региона».
Самое значимое
На традиционном ежегодном банкете Координационного совета армянских организаций Франции присутствовали депутат турецкого меджлиса Каро Пайлан, мэр Парижа Анн Идальго
Видео снято на литейном производстве в Армении, на нем видно, как мужчина несколько раз шлепает ладонью по струе жидкого металла, которая стекает по желобу
В топ-3 рейтинга вошел президент и основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян
В результате превентивных действий карабахской стороны азербайджанские спецназовцы были отброшены на исходные позиции
Partner news
Последние новости
Nintendo и создатели «Миньонов» снимут мультфильм о Марио Продюсерами картины выступят Сигэру Миямото — геймдизайнер, придумавший итальянского водопроводчика, и Кристофер Меледандри
Amazon, Apple и Google возглавили список самых дорогих брендов мира Также в десятку наиболее дорогих брендов вошли Samsung (Южная Корея), Facebook, AT&T. Microsoft, Verizon и Walmart (все компании американские) и китайский бренд ICBC
МОК: Решение CAS не означает, что оправданных спортсменов пригласят на Олимпиаду С другой стороны, МОК очень сожалеет, что члены комиссии не использовали доказанного существования систематических манипуляций в антидопинговой системе в других 28 случаях
В РФ ликвидировали готовившего теракт в день выборов члена ИГ Террорист при задержании оказал сопротивление и был ликвидирован. Как сообщили в ФСБ, он входил в группировку «Исламское государство»