Маск распродал все огнеметы и за 4 дня заработал $10 млн

PanARMENIAN.Net - Бизнесмен Илон Маск объявил, что его компания Boring Company распродала все 20 тысяч фирменных огнеметов, доступных для предзаказа. Устройства, которые стоили 500 долларов, раскупили за четыре дня. Таким образом, Маск за короткий срок заработал $10 млн.

Маск добавил, что огнеметы будут доставлять клиентам с «бесплатным скучным огнетушителем».

Среди покупателей огнемета от Boring Company — актер Чендлер Риггз (Карл из сериала «Ходячие мертвецы), рэпер ASAP Twelvyy и YouTube-блогер TmarTn, пишет TJ.

Маск представил «самые безопасные огнеметы в мире» 28 января. Он предложил вернуть деньги клиентам, если устройство «не спасет их от зомби-апокалипсиса». Также предприниматель в шутку «развеял слухи», что он специально создает зомби-апокалипсис, чтобы поднять уровень продаж огнеметов.

До огнеметов Маск продавал «самые скучные» фирменные кепки от Boring Company. 22 ноября стало известно, что компания заработала 300 тысяч долларов на их продаже.