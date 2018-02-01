Спортивный арбитражный суд разрешил участие 28 спортсменов из РФ в Олимпиаде

PanARMENIAN.Net - 1 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 из 39 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от участия в Олимпийских играх из-за нарушения антидопинговых правил.

Эти 28 спортсменов могут принять участие в Играх в южнокорейском Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля.

«В 28 случаях не было собрано достаточных свидетельств нарушения спортсменами антидопинговых правил. Санкции в отношении этих 28 спортсменов аннулируются, а их индивидуальные результаты на Играх в Сочи 2014 года восстанавливаются»,- говорится в заявлении Спортивного арбитража, пишет Meduza.

Еще для 11 спортсменов пожизненный запрет заменен на пропуск одной Олимпиады.

Рассмотрение дел биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой пока отложено.

Российские спортсмены были отстранены Международным олимпийским комитетом по итогам расследования комиссии Дениса Освальда, занимавшейся проверкой допинг-проб на Олимпиаде 2014 года в Сочи.