Выдвинутый РПА кандидатом в президенты Армен Саркисян встретится в Москве с армянами
1 февраля 2018 - 17:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Выдвинутый правящей Республиканской партией Армении (РПА) кандидатом на пост 4-го президента РА Армен Саркисян 1 февраля отправился в Москву, где он проведет встречу с представителями армянской общины России.
Как сообщают из офиса Саркисяна, в ближайшие дни он проведет встречи и в армянских общинах других стран.
Саркисян продолжает серию встреч с представителями политических сил, национальных структур, различных общественных организаций и частными лицами.
Президент Армении Серж Саргсян 19 января объявил имя кандидата от правящей Республиканской партии на пост следующего президента республики. Армен Саркисян родился 23 июня 1953 года в Ереване. Саркисян является одним из соучредителей компании Tetris-Wordtris, которая занимается производством и продажей различных модификаций всемирно известной игры Тетрис. В титрах одной из них - Wordtris - имя Саркисяна даже указано в числе создателей игры.
Руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян ранее сообщил, что выборы президента Армении, по всей видимости, состоятся 2 марта 2018 года.
Самое значимое
Она определяет принципы, которыми должны руководствоваться страны ЕС и 6 стран Восточного партнерства в предстоящие годы в экономической, политической, гуманитарной и других областях
В соответствии с соглашением, сбор за оформление виз составляет 35 евро
Об этом заявил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.
Депутаты Национального Собрания Армении в ходе заседания 22 июня соотношением голосов 64 «за», 31 «против» приняли программу действий правительства РА на 2017-2022 годы.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Nintendo и создатели «Миньонов» снимут мультфильм о Марио Продюсерами картины выступят Сигэру Миямото — геймдизайнер, придумавший итальянского водопроводчика, и Кристофер Меледандри
МВД РФ: В России находятся около 230.000 трудовых мигрантов из Армении За указанный период в РФ на чет было поставлено 657.000 мигрантов из Армении, 342.000 были сняты с миграционного учета
Amazon, Apple и Google возглавили список самых дорогих брендов мира Также в десятку наиболее дорогих брендов вошли Samsung (Южная Корея), Facebook, AT&T. Microsoft, Verizon и Walmart (все компании американские) и китайский бренд ICBC
Лавров: Москва надеется на реализацию соглашений по наблюдателям ОБСЕ в Карабахе Лавров рассказал, что ранее была достигнута договоренность добавить несколько наблюдателей ОБСЕ на линию соприкосновения