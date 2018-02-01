Выдвинутый РПА кандидатом в президенты Армен Саркисян встретится в Москве с армянами

PanARMENIAN.Net - Выдвинутый правящей Республиканской партией Армении (РПА) кандидатом на пост 4-го президента РА Армен Саркисян 1 февраля отправился в Москву, где он проведет встречу с представителями армянской общины России.

Как сообщают из офиса Саркисяна, в ближайшие дни он проведет встречи и в армянских общинах других стран.

Саркисян продолжает серию встреч с представителями политических сил, национальных структур, различных общественных организаций и частными лицами.

Президент Армении Серж Саргсян 19 января объявил имя кандидата от правящей Республиканской партии на пост следующего президента республики. Армен Саркисян родился 23 июня 1953 года в Ереване. Саркисян является одним из соучредителей компании Tetris-Wordtris, которая занимается производством и продажей различных модификаций всемирно известной игры Тетрис. В титрах одной из них - Wordtris - имя Саркисяна даже указано в числе создателей игры.

Руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян ранее сообщил, что выборы президента Армении, по всей видимости, состоятся 2 марта 2018 года.