Аронян в пятерке лидеров турнира Tradewise Chess Festival
1 февраля 2018 - 15:49 AMT
PanARMENIAN.Net - На завершающемся на Гибралтаре международном шахматном турнире Tradewise Chess Festival армянский гроссмейстер Левон Аронян в девятом туре белыми победил индийца Сетхурамана.
Перед последним туром Аронян с 7 очками делит 1-5 места вместе с Хикару Накамурой (США), Максимом Вашье-Лагравом (Франция), Ричардом Раппортом (Венгрия) и Даниилом Дубовым (Россия). Армянский шахматист – четвертый по дополнительным показателям.
Представительница РА Лилит Мкртчян черными победила Элизабет Хапалу (Австрия) и с 5 очками находится на 100-й позиции, сообщает пресс-служба НОКА.
1 февраля в партиях десятого тура Аронян белыми сыграет с Накамурой, Мкртчян – с Лукой Морони (Италия).
10 тур - последний на шахматном турнире Tradewise Chess Festival. В турнире принимают участие 276 шахматистов.
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После восьми туров Аронян с 6 очками занимает 11-е место. Мкртчян с 4 очками находится на 121-й позиции
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Начнется чемпионат вечером 26 декабря и завершится 30 декабря, в нем примут участие 240 шахматистов из 70 стран
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