Аронян в пятерке лидеров турнира Tradewise Chess Festival

PanARMENIAN.Net - На завершающемся на Гибралтаре международном шахматном турнире Tradewise Chess Festival армянский гроссмейстер Левон Аронян в девятом туре белыми победил индийца Сетхурамана.

Перед последним туром Аронян с 7 очками делит 1-5 места вместе с Хикару Накамурой (США), Максимом Вашье-Лагравом (Франция), Ричардом Раппортом (Венгрия) и Даниилом Дубовым (Россия). Армянский шахматист – четвертый по дополнительным показателям.

Представительница РА Лилит Мкртчян черными победила Элизабет Хапалу (Австрия) и с 5 очками находится на 100-й позиции, сообщает пресс-служба НОКА.

1 февраля в партиях десятого тура Аронян белыми сыграет с Накамурой, Мкртчян – с Лукой Морони (Италия).

10 тур - последний на шахматном турнире Tradewise Chess Festival. В турнире принимают участие 276 шахматистов.