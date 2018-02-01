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Британский лорд подал в отставку из-за опоздания на пару минут (видео)

Британский лорд подал в отставку из-за опоздания на пару минут
  1 февраля 2018 - 14:24 AMT

PanARMENIAN.Net - Член палаты лордов Великобритании Майкл Бейтс опоздал на заседание парламента, за что оперативно извинился и заявил, что увольняется.

По его словам, пропуск даже пары минут — это дисциплинарное нарушение, за которое он должен понести наказание. В конце речи палата лордов загудела и не приняла решение Бейтса, пишет TJ.

«Все пять лет, что я отвечал на вопросы в парламенте от имени правительства, мне казалось, что мы должны придерживаться максимально высоких стандартов уважения и вежливости. Мне очень стыдно, что я был не на месте, поэтому предлагаю премьер-министру свою отставку. Прошу прощения».- сказал он.

Но премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась принимать отставку Бейтса: она назвала его реакцию «излишней», а его добросовестным политиком.

Бейтс занимает должность с 2008 года.

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