Британский лорд подал в отставку из-за опоздания на пару минут

PanARMENIAN.Net - Член палаты лордов Великобритании Майкл Бейтс опоздал на заседание парламента, за что оперативно извинился и заявил, что увольняется.

По его словам, пропуск даже пары минут — это дисциплинарное нарушение, за которое он должен понести наказание. В конце речи палата лордов загудела и не приняла решение Бейтса, пишет TJ.

«Все пять лет, что я отвечал на вопросы в парламенте от имени правительства, мне казалось, что мы должны придерживаться максимально высоких стандартов уважения и вежливости. Мне очень стыдно, что я был не на месте, поэтому предлагаю премьер-министру свою отставку. Прошу прощения».- сказал он.

Но премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась принимать отставку Бейтса: она назвала его реакцию «излишней», а его добросовестным политиком.

Бейтс занимает должность с 2008 года.