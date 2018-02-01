Сборная Армении проведет товарищеские матчи с Литвой и Эстонией

PanARMENIAN.Net - Сборная Армении в марте проведет товарищеские матчи с командами Эстонии и Литвы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Армении.

Игра с Эстонией состоится 24 марта в Ереване. 27 марта команда Армении проведет товарищеский матч с командой Литвы.

Два предыдущих товарищеских матча сборная Армении провела в ноябре 2017 года, победив Белоруссию (4:1) и Кипр (3:2).