Сборная Армении проведет товарищеские матчи с Литвой и Эстонией
1 февраля 2018 - 17:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Сборная Армении в марте проведет товарищеские матчи с командами Эстонии и Литвы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Армении.
Игра с Эстонией состоится 24 марта в Ереване. 27 марта команда Армении проведет товарищеский матч с командой Литвы.
Два предыдущих товарищеских матча сборная Армении провела в ноябре 2017 года, победив Белоруссию (4:1) и Кипр (3:2).
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