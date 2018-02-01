Курды заявили о гибели турецких военных в ходе спецопераций в Африне
1 февраля 2018 - 16:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Бойцы курдских сил самообороны провели три спецоперации против турецких военных и их союзных группировок в кантоне Африн, были убиты 15 военнослужащих и наемников. Об этом сообщил официальный представитель курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду.
«Сегодня наши бойцы реализовали три спецоперации против турецкой армии и подчинённых им террористических группировок. Первая проведена в районе Бюльбюль, а точнее между деревнями Буки и Аликару»,- рассказал собеседник, пишет РИА Новости.
По его предварительным данным, с турецкой стороны были убиты 15 человек, десятки были ранены.
Хеду добавил, что турецкая авиация в свою очередь нанесла интенсивные авиаудары в районе Бюльбюль и Джандерес. Кроме того, бомбардировкам подверглись ряд деревень в районе поселения Раджу, сказал он. «Также, по последним данным, в результате ракетного удара по центру Африна погиб ребенок девяти лет, 11 человек получили ранения», — добавил собеседник.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым 21 января заявил о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики «Сирийской свободной армии».
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