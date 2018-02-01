В РФ ликвидировали готовившего теракт в день выборов члена ИГ
1 февраля 2018 - 16:26 AMT
PanARMENIAN.Net - В ФСБ РФ сообщили, что силами спецподразделений уничтожен террорист, который готовил атаку в Нижнем Новгороде.
Террорист при задержании оказал сопротивление и был ликвидирован. Как сообщили в ФСБ, он входил в группировку «Исламское государство». Согласно оперативным даннным, он был выходцем из стран ближнего зарубежья, пишет НТВ.
«ФСБ России пресечена деятельность члена запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», готовившего совершение диверсионно-террористического акта в Нижнем Новгороде. Преступник, оказавший при задержании вооруженное сопротивление, был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России»,- говорится в заявлении ФСБ.
Преступник готовил атаку в Нижнем Новгороде в день выборов президента России. У него было обнаружено самодельное взрывное устройство большой мощности и компоненты для изготовления бомб, а также огнестрельное оружие и боеприпасы.
Управление ФСБ по Нижегородской области возбудило дело по фактам участия в деятельности запрещенной ИГ и подготовке к теракту.
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