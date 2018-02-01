Лавров: Москва надеется на реализацию соглашений по наблюдателям ОБСЕ в Карабахе
1 февраля 2018 - 18:28 AMT
PanARMENIAN.Net - В Москве рассчитывают на скорейшую реализацию договоренности по размещению дополнительных наблюдателей ОБСЕ в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Анджелино Альфано.
Лавров рассказал, что ранее была достигнута договоренность добавить несколько наблюдателей ОБСЕ на линию соприкосновения.
«По-моему, сейчас стороны близки к согласованию конкретных параметров реализации этой договоренности, и мы рассчитываем, что ОБСЕ сможет ее оперативно ввести в действие», — сказал российский министр, пишет РИА Новости.
Ранее Альфано заявил, что урегулирование карабахского конфликта станет одной из приоритетных задач ОБСЕ в 2018 году.«В ходе нашего председательства максимальное внимание мы уделим кризису на Украине и так называемым затяжным конфликтам в зоне ОБСЕ (Нагорный Карабах, Приднестровье, Грузия). Приоритетной задачей станет содействие поискам решения украинского кризиса», — сказал известный политик.
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