Лавров: Москва надеется на реализацию соглашений по наблюдателям ОБСЕ в Карабахе

PanARMENIAN.Net - В Москве рассчитывают на скорейшую реализацию договоренности по размещению дополнительных наблюдателей ОБСЕ в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Анджелино Альфано.

Лавров рассказал, что ранее была достигнута договоренность добавить несколько наблюдателей ОБСЕ на линию соприкосновения.

«По-моему, сейчас стороны близки к согласованию конкретных параметров реализации этой договоренности, и мы рассчитываем, что ОБСЕ сможет ее оперативно ввести в действие», — сказал российский министр, пишет РИА Новости.

Ранее Альфано заявил, что урегулирование карабахского конфликта станет одной из приоритетных задач ОБСЕ в 2018 году.«В ходе нашего председательства максимальное внимание мы уделим кризису на Украине и так называемым затяжным конфликтам в зоне ОБСЕ (Нагорный Карабах, Приднестровье, Грузия). Приоритетной задачей станет содействие поискам решения украинского кризиса», — сказал известный политик.