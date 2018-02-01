Amazon, Apple и Google возглавили список самых дорогих брендов мира
1 февраля 2018 - 17:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Американские компании Amazon, Apple и Google возглавили в 2018 году список 500 самых дорогих брендов мира Global 500, который ежегодно составляется компанией Brand Finance.
Также в десятку наиболее дорогих брендов вошли Samsung (Южная Корея), Facebook, AT&T. Microsoft, Verizon и Walmart (все компании американские) и китайский бренд ICBC, пишет Lenta.ru.
Большинство брендов (43 процента), включенных в рейтинг, зарегистрированы в США. Китайские бренды составляют 15 процентов всех представленных в списке, германские и японские — по 7 процентов, французские — 5 процентов, британские — 4 процента.
На долю всех остальных брендов приходится 19 процентов.
В список вошли только три российские компании — Сбербанк, «Газпром» и «Лукойл».
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