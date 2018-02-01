МВД РФ: В России находятся около 230.000 трудовых мигрантов из Армении

PanARMENIAN.Net - В 2017 году 25144 жителей Армении получили российское гражданство. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Российской Федерации.

За указанный период в РФ на чет было поставлено 657.000 мигрантов из Армении, 342.000 были сняты с миграционного учета. Таким образом, по состоянию на декабрь 2017 года в РФ проживают 265.000 мигрантов из РА (в том числе и трудовых мигрантов).232.000 человек отметили, что находятся в России с целью заработка.

Еще 143.000 граждан Армении имеют постоянный или временный вид на жительство в РФ.

Число жителей Армении, получивших российские паспорта в 2016 году, составило 22.264, а в 2015 году - 18.653.

По состоянию на начало декабря 2015 года в России находились около 488.500 граждан Армении.Из них 321,7 тысяч человек – мужчины, 166,8 тысяч человек – женщины.

Из соседнего Азербайджана в 2017 году 10.394 человека стали гражданами России, из Грузии - 2535 человек.