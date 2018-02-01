// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

МВД РФ: В России находятся около 230.000 трудовых мигрантов из Армении

МВД РФ: В России находятся около 230.000 трудовых мигрантов из Армении
1 февраля 2018 - 19:31 AMT

PanARMENIAN.Net - В 2017 году 25144 жителей Армении получили российское гражданство. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Российской Федерации.

За указанный период в РФ на чет было поставлено 657.000 мигрантов из Армении, 342.000 были сняты с миграционного учета. Таким образом, по состоянию на декабрь 2017 года в РФ проживают 265.000 мигрантов из РА (в том числе и трудовых мигрантов).232.000 человек отметили, что находятся в России с целью заработка.

Еще 143.000 граждан Армении имеют постоянный или временный вид на жительство в РФ.

Число жителей Армении, получивших российские паспорта в 2016 году, составило 22.264, а в 2015 году - 18.653.

По состоянию на начало декабря 2015 года в России находились около 488.500 граждан Армении.Из них 321,7 тысяч человек – мужчины, 166,8 тысяч человек – женщины.

Из соседнего Азербайджана в 2017 году 10.394 человека стали гражданами России, из Грузии - 2535 человек.

 Самое значимое
В календаре Франции появится день поминовения жертв Геноцида армянВ календаре Франции появится день поминовения жертв Геноцида армян
На традиционном ежегодном банкете Координационного совета армянских организаций Франции присутствовали депутат турецкого меджлиса Каро Пайлан, мэр Парижа Анн Идальго
Армянский рабочий сунул руку в расплавленный металл и не обжегсяАрмянский рабочий сунул руку в расплавленный металл и не обжегся
Видео снято на литейном производстве в Армении, на нем видно, как мужчина несколько раз шлепает ладонью по струе жидкого металла, которая стекает по желобу
Самвел Карапетян - в тройке «Королей российской недвижимости»: За год он заработал $650 млнСамвел Карапетян - в тройке «Королей российской недвижимости»: За год он заработал $650 млн
В топ-3 рейтинга вошел президент и основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян
ВС Азербайджана предприняли попытку диверсии в Карабахе и понесли потериВС Азербайджана предприняли попытку диверсии в Карабахе и понесли потери
В результате превентивных действий карабахской стороны азербайджанские спецназовцы были отброшены на исходные позиции
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Бакинец, затравленный за «любовь к армянам»: Я осознавал, какие будут последствия
Лапшин: Очень скоро приеду в Армению
Ким Кардашьян - в топ-5 самых популярных персон 2017 года
Российские деловые туристы чаще проводили корпоративные мероприятия в Армении в 2017 году
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Nintendo и создатели «Миньонов» снимут мультфильм о Марио Продюсерами картины выступят Сигэру Миямото — геймдизайнер, придумавший итальянского водопроводчика, и Кристофер Меледандри
Amazon, Apple и Google возглавили список самых дорогих брендов мира Также в десятку наиболее дорогих брендов вошли Samsung (Южная Корея), Facebook, AT&T. Microsoft, Verizon и Walmart (все компании американские) и китайский бренд ICBC
МОК: Решение CAS не означает, что оправданных спортсменов пригласят на Олимпиаду С другой стороны, МОК очень сожалеет, что члены комиссии не использовали доказанного существования систематических манипуляций в антидопинговой системе в других 28 случаях
В РФ ликвидировали готовившего теракт в день выборов члена ИГ Террорист при задержании оказал сопротивление и был ликвидирован. Как сообщили в ФСБ, он входил в группировку «Исламское государство»