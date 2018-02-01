Nintendo и создатели «Миньонов» снимут мультфильм о Марио
1 февраля 2018 - 18:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Nintendo и создатели «Миньонов» и «Гадкого Я» illumination Entertainment объявили о начале работы над мультфильмом о Марио. Продюсерами картины выступят Сигэру Миямото — геймдизайнер, придумавший итальянского водопроводчика, и Кристофер Меледандри.
Никаких подробностей, даты выхода и заявленных актеров пока нет, первая информация о мультфильме появилась в финансовом отчете Nintendo за третий квартал. С Nintendo и illumination Entertainment будет также сотрудничать Universal Studios, пишет TJ.
Единственный фильм про Марио выходил в 1993 году и назывался «Супербратья Марио». Он получил смешанные отзывы критиков и был холодно встречен фанатами, так как сильно отличался от того, что было в оригинальной игре.
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