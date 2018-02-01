Nintendo и создатели «Миньонов» снимут мультфильм о Марио

PanARMENIAN.Net - Компания Nintendo и создатели «Миньонов» и «Гадкого Я» illumination Entertainment объявили о начале работы над мультфильмом о Марио. Продюсерами картины выступят Сигэру Миямото — геймдизайнер, придумавший итальянского водопроводчика, и Кристофер Меледандри.

Никаких подробностей, даты выхода и заявленных актеров пока нет, первая информация о мультфильме появилась в финансовом отчете Nintendo за третий квартал. С Nintendo и illumination Entertainment будет также сотрудничать Universal Studios, пишет TJ.

Единственный фильм про Марио выходил в 1993 году и назывался «Супербратья Марио». Он получил смешанные отзывы критиков и был холодно встречен фанатами, так как сильно отличался от того, что было в оригинальной игре.