СМИ: Мхитарян поможет «Арсеналу» в плей-офф Лиги Европы
2 февраля 2018 - 10:58 AMT
PanARMENIAN.Net - В Европе закрылось зимнее трансферное окно, и «Арсенал» завершил работу на рынке двумя приобретениями. Новичками «канониров» стали полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян и нападающий сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг.
Оба футболиста, естественно, смогут помочь команде в премьер-лиге, однако с другими турнирами ситуация немного сложнее, пишет FC-Arsenal.com со ссылкой на AFC.
«На плей-офф Лиги Европы лондонцы смогут дозаявить только Мхитаряна, который был заигран за «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов, но так как его команда продолжает борьбу в этом турнире, по правилам УЕФА, он имеет право быть зарегистрирован за другую команду в ЛЕ. А вот Обамеянг не поможет «Арсенале» в еврокубках в нынешнем сезоне. «Боруссия» также начинала выступление в Лиге чемпионов, однако на групповой стадии заняла 3-е место и, таким образом, оказалась в плей-офф Лиги Европы»,- отмечает издание.
Согласно правилам, игрок не имеет права выступать в одном турнире под эгидой УЕФА за два разных клуба в течение одного сезона.
«Боруссия» и «Арсенал» играют в Лиге Европы, и, несмотря на то, что габонец не выходил на поле в составе дортмундцев в этом турнире, он не может теперь быть зарегистрирован за другую команду. С Кубком лиги ситуация обратная: Обамеянг сможет сыграть с «Манчестер Сити» в финале 25 февраля, а Мхитарян – нет.
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