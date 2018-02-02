В сеть утекли спойлеры финального сезона «Игры престолов»
2 февраля 2018 - 11:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Поклонники сериала «Игра престолов» узнали подробности сюжета восьмого сезона. Они засняли на видео съемки одной из сцен финальной части, запись опубликована на фанатском сайте Watchers on the Wall.
«Это не какая-то маленькая утечка. Это настоящий финал прямо для вас», — заявили авторы поста.
В ролике видно, как на съемочной площадке горит Винтерфелл, родовой замок дома Старков, члены которого играют в «Игре престолов» ключевые роли. Поклонники предположили, что замок падет либо из-за главного антагониста сериала Короля Ночи, который обзавелся драконом, либо из-за королевы Серсеи, владеющей диким огнем — опасной и легко воспламеняющейся жидкостью, пишет Lenta.ru.
Другая версия заключается в том, что дом Старков по неизвестной причине могла поджечь Дейенерис Таргариен с ее драконами.
30 января актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая в сериале Арью Старк, открестилась от слов про сроки выхода последнего сезона. Ей приписывали фразу о том, что премьера восьмой части состоится в апреле 2019 года.
«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам.
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По ее словам, зрители смогут увидеть серии последнего сезона сериала уже в апреле 2019 года
Как объявил телеканал HBO, занимающийся производством сериала, восьмой сезон будет состоять из шести эпизодов. Точная дата премьеры пока не разглашается
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