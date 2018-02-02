В Лос-Анджелесе 12-летняя ученица открыла стрельбу в школе: Есть пострадавшие
2 февраля 2018 - 11:52 AMT
PanARMENIAN.Net - В Лос-Анджелесе 12-летняя девочка задержана по подозрению в стрельбе в школе.
В результате стрельбы пострадали юноша и девушка 15 лет. Молодой человек, получивший ранение в голову, находится в тяжелом состоянии. Еще трое человек получили незначительные травмы в ходе происшествия, пишет Meduza со ссылкой на Associated Press.
В школе учатся 365 человек с шестого по восьмой класс, большинство — латиноамериканского происхождения и многие происходят из бедных семей.
Информации о мотивах нападавшей нет. В СМИ опубликованы кадры, на которых полицейские, предположительно, ведут подозреваемую.
В США регулярно происходят инциденты со стрельбой в школах — за первые 23 дня января 2018 года было зафиксировано 11 таких происшествий; в среднем, как пишет The New York Times, такие инциденты случаются раз в неделю. Раз в несколько лет в американских школах происходят массовые убийства — наиболее известны нападения на школу «Колумбайн» в 1999 году и на школу «Сэнди Хук» в 2012-м.
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