Вышел официальный трейлер фильма о Довлатове

PanARMENIAN.Net - Вышел трейлер фильма «Довлатов» режиссера Алексея Германа-мл.

Картина расскажет о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова. Фильм «Довлатов» снят в жанре биографической мелодрамы, он рассказывает о четырех ленинградских днях 1971 года из жизни писателя.

В роли Довлатова снялся сербский актер Милан Марич. Среди других исполнителей - Елена Лядова, Данила Козловский, Антон Шагин, Артур Бесчастный, Светлана Ходченкова.

Премьера фильма состоится на 68-м Берлинском международном кинофестивале. Фильм выйдет в прокат 1 марта.

Сергей Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе. С 1944 года и до эмиграции в 1978-м году Довлатов проживал преимущественно в Ленинграде. С сентября 1972 до марта 1975 года Довлатов жил в Эстонии. Для получения таллинской прописки он около двух месяцев работал кочегаром, одновременно являясь внештатным корреспондентом газеты «Советская Эстония». Позже был принят на работу в газету «Моряк Эстонии», где занимал должность ответственного секретаря. Являлся внештатным сотрудником городской газеты «Вечерний Таллин». Летом 1972 года был принят на работу в отделе информации газеты «Советская Эстония». В 1978 году из-за преследования властей Довлатов эмигрировал в США. Писатель умер 24 августа 1990 года в Нью-Йорке от сердечной недостаточности. Наиболее известными произведениями писателя стали «Зона», «Чемодан», «Заповедник» и «Компромисс».