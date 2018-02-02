Аронян опустился на 1 позицию в рейтинге ФИДЕ

PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян занимает 5-е место в обновленном рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ) за февраль.

Таким образом, он опустился на одну позицию по сравнению с январем.Текущий рейтинг Ароняна остался неизменным и составляет 2797 очков.

Первое место в рейтинге по-прежнему занимает чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия) – 2843 очка. На второй строчке рейтинга оказался азербайджанец Шахрияр Мамедьяров – 2814 очков, на третьей - россиянин Владимир Крамник (2800 очков).

В список ста сильнейших шахматистов мира также вошли армянские гроссмейстеры Габриел Саркисян (67-е место), Владимир Акопян (76-е место) и Грант Мелкумян (82-е место).