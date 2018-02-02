// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Аронян опустился на 1 позицию в рейтинге ФИДЕ

Аронян опустился на 1 позицию в рейтинге ФИДЕ
2 февраля 2018 - 14:30 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян занимает 5-е место в обновленном рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ) за февраль.

Таким образом, он опустился на одну позицию по сравнению с январем.Текущий рейтинг Ароняна остался неизменным и составляет 2797 очков.

Первое место в рейтинге по-прежнему занимает чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия) – 2843 очка. На второй строчке рейтинга оказался азербайджанец Шахрияр Мамедьяров – 2814 очков, на третьей - россиянин Владимир Крамник (2800 очков).

В список ста сильнейших шахматистов мира также вошли армянские гроссмейстеры Габриел Саркисян (67-е место), Владимир Акопян (76-е место) и Грант Мелкумян (82-е место).

 Самое значимое
Аронян всего на пол-очка отстает от лидеров Tradewise Chess FestivalАронян всего на пол-очка отстает от лидеров Tradewise Chess Festival
После восьми туров Аронян с 6 очками занимает 11-е место. Мкртчян с 4 очками находится на 121-й позиции
Китайский клуб хочет купить РоналдуКитайский клуб хочет купить Роналду
В команде намерены воспользоваться шансом приобрести 32-летнего португальца, который недоволен своим положением в «Реале»
Армянские пловцы завершили 2017 год новыми рекордамиАрмянские пловцы завершили 2017 год новыми рекордами
Артур Барсегян на дистанции 50 м дельфином с результатом 0.25.19 установил новый рекорд Армении, а на дистанции 100 метров вольным стилем обновил свой собственный рекорд
Аронян готовится к международному чемпионату по шахматам им. короля Салмана в Эр-РиядеАронян готовится к международному чемпионату по шахматам им. короля Салмана в Эр-Рияде
Начнется чемпионат вечером 26 декабря и завершится 30 декабря, в нем примут участие 240 шахматистов из 70 стран
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
Мхитарян - 17-й в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков АПЛ
Мхитарян в составе «Манчестер Юнайтед» отправился на матч с «Лестером»
СМИ: Роналду готов покинуть «Реал» не более чем за €100 млн
Элина Даниелян - в десятке сильнейших на ЧМ по быстрым шахматам: Аронян - в тридцатке
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
HMD планирует возродить марку Nokia Sirocco Для модели под номером TA-1005 была зарегистрирована торговая марка Nokia 8 Sirocco
Spice Girls воссоединятся: Виктория Бекхэм согласилась Отмечается, что в планах Spice Girls — различные телевизионные проекты в Японии, рекламные кампании и создание альбома из главных хитов группы
Основатель Amazon заработал $6,5 млрд за вечер Общая сумма его активов превысила 123 миллиарда долларов, что почти на 30 миллиардов долларов больше идущего на втором месте в списке богатейших людей мира Билла Гейтса
В небе над Францией разбились 2 военных вертолета: Погибли 5 человек Причины случившегося не называются. Произошло ли столкновение вертолетов, также не уточняется.