Аронян опустился на 1 позицию в рейтинге ФИДЕ
2 февраля 2018 - 14:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян занимает 5-е место в обновленном рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ) за февраль.
Таким образом, он опустился на одну позицию по сравнению с январем.Текущий рейтинг Ароняна остался неизменным и составляет 2797 очков.
Первое место в рейтинге по-прежнему занимает чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия) – 2843 очка. На второй строчке рейтинга оказался азербайджанец Шахрияр Мамедьяров – 2814 очков, на третьей - россиянин Владимир Крамник (2800 очков).
В список ста сильнейших шахматистов мира также вошли армянские гроссмейстеры Габриел Саркисян (67-е место), Владимир Акопян (76-е место) и Грант Мелкумян (82-е место).
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После восьми туров Аронян с 6 очками занимает 11-е место. Мкртчян с 4 очками находится на 121-й позиции
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