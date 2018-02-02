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Выручка Apple выросла на 13%

Выручка Apple выросла на 13%
2 февраля 2018 - 12:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Корпорация Apple заявила о рекордном уровне выручки в первом квартале 2018 финансового года.

Как следует из отчета компании, выручка за первый квартал, окончившийся 30 декабря 2017 года, выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до 88,3 миллиарда долларов.

«Мы с волнением сообщаем о крупнейшем квартале в истории Apple, рост был всеобщий, включая наивысшую выручку от новой линейки айфонов. iPhone Х превзошел наши ожидания», — говорится в заявлении компании, пишет РИА Новости.

Чистая прибыль Apple в первом квартале превысила 20 миллиардов долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 12%. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 3,89 доллара против 3,36 доллара годом ранее.

Продажи iPhone в первом квартале составили 77,316 миллиона единиц, что на 1,2% меньше в годовом выражении. Продажи iPad выросли менее чем на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого фингода, до 13,17 миллиона единиц. Наибольший объем продаж отмечен в США, где выручка компании составила 35,193 миллиарда долларов (рост на 10% в годовом выражении).

Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, «умных часов» и программного обеспечения.

Ссылки по теме:
Ria.ru: Apple заявила о рекордной квартальной выручке
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